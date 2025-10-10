Concert Anima Mea au temple de Grâne Grane

Concert Anima Mea au temple de Grâne Grane vendredi 10 octobre 2025.

Concert Anima Mea au temple de Grâne

Temple Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Concert de Anima Mea, Passions Baroques.

.

Temple Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes concertsduvendredi@gmail.com

English :

Concert by Anima Mea, Passions Baroques.

German :

Konzert von Anima Mea, Passions Baroques.

Italiano :

Concerto di Anima Mea, Passions Baroques.

Espanol :

Concierto de Anima Mea, Passions Baroques.

L’événement Concert Anima Mea au temple de Grâne Grane a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme