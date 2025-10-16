Concert Animalia Le Garage Labastide-Villefranche

Concert Animalia Le Garage Labastide-Villefranche jeudi 16 octobre 2025.

Concert Animalia

Le Garage 30 rue de Devant Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Artistesetassociés vous proposent de venir profiter du Trio Habia, trois jeunes mucisiennes de Labastide Clairence. Trois cordes et trois voix, elles jouent un répertoire lié à la tradition basque ainsi que des créations. Concert purement poétique, le Trio Habia vous partagera un moment délicat et précieux, tissé de douceur, de puissance et de malice! Et n’oublions pas la convivialité de ce petit instant en fin de concert où vous pourrez partager le pot de l’amitié et rencontrer « officiellement » ces trois jeunes filles sorties de leur … nid ! .

Le Garage 30 rue de Devant Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

