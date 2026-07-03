CONCERT-ANIMATION DE MUSIQUES ET CHANTS TSIGANES ET POPULAIRES D’EUROPE DE L’EST (TRANSYLVANIE, ROUMANIE ET BULGARIE), Département du Loiret,
jeudi 1 janvier 2032 · Département du Loiret
Informations pratiques
CONCERT-ANIMATION DE MUSIQUES ET CHANTS TSIGANES ET POPULAIRES D’EUROPE DE L’EST (TRANSYLVANIE, ROUMANIE ET BULGARIE) Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Né à Orléans, le TARAF ISTOLEÏ est parti d’un rêve… La Loire s’est faite Danube dans la tête d’une bande de musiciens à l’humeur nomade. L’énergie débordante du TARAF vous entraîne au coeur des musiques populaires et tsiganes d’Europe de l’Est.
Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
taraf istoleî