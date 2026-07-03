UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

CONCERT-ANIMATION DE MUSIQUES ET CHANTS TSIGANES ET POPULAIRES D’EUROPE DE L’EST (TRANSYLVANIE, ROUMANIE ET BULGARIE), Département du Loiret,

jeudi 1 janvier 2032 · Département du Loiret

CONCERT-ANIMATION DE MUSIQUES ET CHANTS TSIGANES ET POPULAIRES D’EUROPE DE L’EST (TRANSYLVANIE, ROUMANIE ET BULGARIE), Département du Loiret,

Informations pratiques

Début
jeudi 1 janvier 2032
Fin
jeudi 1 janvier 2032
Lieu
Département du Loiret
Adresse
Loiret
Département
Loiret

CONCERT-ANIMATION DE MUSIQUES ET CHANTS TSIGANES ET POPULAIRES D’EUROPE DE L’EST (TRANSYLVANIE, ROUMANIE ET BULGARIE) Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Né à Orléans, le TARAF ISTOLEÏ est parti d’un rêve… La Loire s’est faite Danube dans la tête d’une bande de musiciens à l’humeur nomade. L’énergie débordante du TARAF vous entraîne au coeur des musiques populaires et tsiganes d’Europe de l’Est.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

taraf istoleî