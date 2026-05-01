Concert Salle polyvalente Anisy

Anisy

Concert

Salle polyvalente 1 rue de la chênaie Anisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Un répertoire de chants du monde vous sera proposé. Le concert est donné au profit le l’association Les Dragon Ladies, Les Conquérantes Caen

L’association Vie et Envies organise un concert réunissant la chorale Borboleta et la chorale Les Castafiores etc… dirigées par Isabelle Gancel. Un répertoire de chants du monde vous sera proposé. Le concert est donné au profit le l’association Les Dragon Ladies, Les Conquérantes Caen. L’association permet aux femmes atteintes ou en remission du cancer du sein de pratiquer une activité de sport santé. .

Salle polyvalente 1 rue de la chênaie Anisy 14610 Calvados Normandie vieetenvies@gmail.com

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English : Concert

A repertoire of songs from around the world will be on offer. The concert is in aid of the association Les Dragon Ladies, Les Conquérantes Caen

L’événement Concert Anisy a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité