Concert Anita Farmine à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou
Concert Anita Farmine à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou vendredi 17 avril 2026.
Concert Anita Farmine à l’Arsenal
8 Place Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Anita Farmine en concert à l’Arsenal
Entre persan, français et anglais, l’artiste dévoile une musique sensible mêlant percussions, guitares et touches électro. Elle explore des thèmes engagés, entre liberté, nature et condition des femmes.
Une rencontre moderne entre Orient et Occident.
Anita Farmine en concert à l’Arsenal
Entre persan, français et anglais, l’artiste dévoile une musique sensible mêlant percussions, guitares et touches électro. Elle explore des thèmes engagés, entre liberté, nature et condition des femmes.
Une rencontre moderne entre Orient et Occident. 15 .
8 Place Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 52
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English :
Anita Farmine in concert at Arsenal
A mix of Persian, French and English, Anita Farmine?s music is a sensitive blend of percussion, guitar and electro. She explores committed themes, between freedom, nature and the condition of women.
A modern encounter between East and West.
L’événement Concert Anita Farmine à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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