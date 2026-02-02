Concert Anje Duhalde Salle Tanka Saint-Jean-de-Luz
Concert Anje Duhalde Salle Tanka Saint-Jean-de-Luz mardi 3 mars 2026.
Concert Anje Duhalde
Salle Tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:30:00
fin : 2026-03-03 21:30:00
Date(s) :
2026-03-03
250 élèves de 6èmes issus de 4 collèges d’Iparralde (Ciboure, Saint Pée sur Nivelle, Cambo, et Larceveau) partageront la scène avec Anje Duhalde et ses musiciens. Deux représentations sont prévues:
– la première à 18h30 et
– la deuxième (identique) à 20h30. .
Salle Tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 88 18 idaguerre@seaska.eus
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Anje Duhalde
L’événement Concert Anje Duhalde Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque