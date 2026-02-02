Concert Anje Duhalde Salle Tanka Saint-Jean-de-Luz

Concert Anje Duhalde

Salle Tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 21:30:00

2026-03-03

250 élèves de 6èmes issus de 4 collèges d’Iparralde (Ciboure, Saint Pée sur Nivelle, Cambo, et Larceveau) partageront la scène avec Anje Duhalde et ses musiciens. Deux représentations sont prévues:

– la première à 18h30 et

– la deuxième (identique) à 20h30. .

Salle Tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 88 18 idaguerre@seaska.eus

