Concert Anla Eglise Anla
Concert Anla Eglise Anla vendredi 19 décembre 2025.
Concert Anla
Eglise ANLA Anla Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 23:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Passez un bon moment pour la fête d’Anla !
Au programme
• 14h Tournois de PÉTANQUE !
• 19h Repas adulte 22€ Salade, poulet au cidre, fricassé de légumes, pomme de terre fromage, brownie, vin, café
enfant 12€ Melon, burger, Brownie
Réservation au 06 45 53 47 45ou 06 60 21 92 62
• 23h Podiun DeuchDeuch
.
Eglise ANLA Anla 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 53 47 45
English :
Have a great time at Anla’s party!
On the program:
? 2pm: PÉTANQUE tournament!
? 7pm: Adult meal 22? Salad, chicken in cider, vegetable fricassee, potato and cheese, brownie, wine, coffee
child 12? melon, burger, brownie
Reservations on 06 45 53 47 45or 06 60 21 92 62
? 11pm: Podiun DeuchDeuch
L’événement Concert Anla Anla a été mis à jour le 2025-12-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65