Concert: Anna Rio-Sarcey et Hervé Lazerge au Temple d’Aurel Aurel

Le village Aurel Drôme

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Dernier concert de l’année au temple d’Aurel ! Un alto, une guitare, une chanteuse, un chanteur, une mandoline, un tampura, une danseuse un duo. Ils sont deux et de leur rencontre naît une touchante diversité de timbres, de rythmes et de mouvements.

Le village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 60 59 55 tempaurel@sfr.fr

English :

Last concert of the year at the temple in Aurel! A viola, a guitar, a singer, a mandolin, a tampura, a dancer: a duo. There are two of them, and their meeting gives rise to a touching diversity of timbres, rhythms and movements.

German :

Letztes Konzert des Jahres im Tempel von Aurel! Eine Bratsche, eine Gitarre, eine Sängerin, ein Sänger, eine Mandoline, eine Tampura, eine Tänzerin: ein Duo. Sie sind zu zweit und aus ihrer Begegnung entsteht eine berührende Vielfalt an Klangfarben, Rhythmen und Bewegungen.

Italiano :

Ultimo concerto dell’anno al tempio di Aurel! Una viola, una chitarra, un cantante, un mandolino, una tampura, una ballerina: un duo. Sono in due e il risultato è una toccante diversità di timbri, ritmi e movimenti.

Espanol :

¡Último concierto del año en el templo de Aurel! Una viola, una guitarra, una cantante, una mandolina, una tampura, una bailarina: un dúo. Son dos, y el resultado es una conmovedora diversidad de timbres, ritmos y movimientos.

