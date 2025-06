Concert : Anne Darrieu (Musique Irlandaise) Eglise Saint Eliphe, 77370 Rampillon Rampillon 10 juillet 2025 16:00

Concert : Anne Darrieu (Musique Irlandaise) Jeudi 10 juillet, 16h00 Eglise Saint Eliphe, 77370 Rampillon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-10T16:00:00 – 2025-07-10T22:00:00

Fin : 2025-07-10T16:00:00 – 2025-07-10T22:00:00

Animation Jeux : 16h

Repas partagé : 19h00 (apportez votre plat/déssert/apéro préféré et partagez le avec tout le monde, on s’occupe des boissons)

Concert : ANNE DARRIEU (Violon, viel) Musique Irlandaise

Dans l’église Saint-Eliphe de Rampillon classé monument historique.

Venez vivre une aventure acoustique hors du commun et atypique.

Eglise Saint Eliphe, 77370 Rampillon 1 rue de l’orme du bouin, 77370 Rampillon Rampillon 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 0651119429 http://colibrie.org Rendez Vous à l’église Saint Eliphe de Rampillon PArking sur le parvis de l’église

Le Ô Jardin Suspendu

©Anne Darrieu (photo) et Rémy Thieblot (conception)