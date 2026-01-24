Concert Anne et Sylvestre Ambrugeat

Concert Anne et Sylvestre

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Concert chanson française

Deux voix et une guitare. Anne & Sylvestre, c’est avant tout de la chanson. Avant tout, le texte. C’est de la chanson vivante. Avec des mots vivants. Des mots qui secouent, qui étonnent, qui bercent. Des mots qui sont parfois emprunts de colère, souvent de douceur, et de tendresse, toujours. Alors, on pleure un peu. Et puis on rit ! Anne & Sylvestre c’est Louise et Guénolé. C’est un tour de chant. Un hommage à Anne Sylvestre, aux mots, aux oiseaux, à la vie.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

