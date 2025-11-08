CONCERT ANNE ET WASSYLLA église Callen

CONCERT ANNE ET WASSYLLA

église église de Callen Callen Landes

Concert Chant et Flûte La Légende des Amours Vagabondes

Musiques classiques et populaires…poésie d’ici et d’ailleurs interprétées par Wassylla Boujana (chant, ukulélé) et Anne Colas (flûtes)

Anne et Wassylla La Légende des Amours Vagabondes Mélodies d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Une flûte délicate et cristalline, une chanteuse à l’accent lyrique et chaleureux. Un mélange de musique classique, populaire et internationale.

Un ukulélé aux accords sobres et discrets dont la rondeur et la clarté s’associent et complètent les voix de la flûte et du chant. En douceur et poésie ! .

église église de Callen Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : CONCERT ANNE ET WASSYLLA

Singing and Flute Concert La Légende des Amours Vagabondes (The Legend of Wandering Lovers)

Classical and popular music…poetry from here and elsewhere performed by Wassylla Boujana (vocals, ukulele) and Anne Colas (flutes)

German : CONCERT ANNE ET WASSYLLA

Gesangs- und Flötenkonzert La Légende des Amours Vagabondes (Die Legende der wandernden Liebe)

Klassische und populäre Musik…Poesie von hier und anderswo, interpretiert von Wassylla Boujana (Gesang, Ukulele) und Anne Colas (Flöten)

Italiano :

Concerto di flauto e canto La Légende des Amours Vagabondes

Musica classica e popolare… poesie di qui e di altrove eseguite da Wassylla Boujana (voce, ukulele) e Anne Colas (flauto)

Espanol : CONCERT ANNE ET WASSYLLA

Concierto de flautas y canciones La Légende des Amours Vagabondes

Música clásica y popular… poesía de aquí y de allá interpretada por Wassylla Boujana (voz, ukelele) y Anne Colas (flautas)

