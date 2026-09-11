Concert – Anne Paceo Place de la Résistance Saint-Brieuc
jeudi 25 mars 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert – Anne Paceo
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 20:00:00
fin : 2027-03-25 21:30:00
Date(s) :
2027-03-25
Au-delà du jazz
Inspiré par les sensations éprouvées lors de plongées sous-marines, Atlantis est une invitation à l’immersion. Entre jazz, pop et textures électroniques, Anne Paceo compose une musique traversée de courants multiples, tantôt délicate, tantôt volcanique. À la tête d’un septet d’une remarquable cohésion, la batteuse fait dialoguer voix, cuivres, claviers et synthétiseurs dans un même élan : chaque morceau semble respirer, se métamorphoser, gagner en intensité. Une traversée lumineuse où contemplation et puissance avancent de concert. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert – Anne Paceo Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- ATELIER Brasseur d’un jour Bazaar Hall Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- L’Aquarium, galerie participative autour de la culture, L’Aquarium – galerie d’art participative, Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- Session de musique bretonne Ti ar vro l’Ôté Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- Animation Session de Musique Bretonne Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- JEP – Domaine de la Tour de Cesson Tour de Cesson Saint-Brieuc 19 septembre 2026