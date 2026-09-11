Concert – Anne Paceo Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Concert – Anne Paceo

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25 21:30:00

Date(s) :

2027-03-25

Au-delà du jazz

Inspiré par les sensations éprouvées lors de plongées sous-marines, Atlantis est une invitation à l’immersion. Entre jazz, pop et textures électroniques, Anne Paceo compose une musique traversée de courants multiples, tantôt délicate, tantôt volcanique. À la tête d’un septet d’une remarquable cohésion, la batteuse fait dialoguer voix, cuivres, claviers et synthétiseurs dans un même élan : chaque morceau semble respirer, se métamorphoser, gagner en intensité. Une traversée lumineuse où contemplation et puissance avancent de concert. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Concert – Anne Paceo Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme