Concert Anne Queffélec Théâtre d’Arles Arles

Concert Anne Queffélec

Jeudi 27 novembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 27 EUR

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

2025-11-27

Entre musique classique et musque conviviale, Anne Anne Queffélec vous séduira et vous feras vivre des émotions comme vous en avais jamais eu !

Anne C, considérée comme l’une des grandes personnalités du piano est l’invitée de festivals et orchestres internationaux.

Au Théâtre d’Arles, elle nous emmènera à sa suite dans un programme conçu comme une promenade, associant le rêve et la passion, avec Bach, Chopin, Debussy, Haendel… et qui se conclura par une œuvre chère entre toutes, la sonate de Beethoven dite Clair de lune.

La gravité de certaines pièces nous offre la sensation d’une main tendue, d’une consolation par le beau. Mais Anne Queffélec croit avant tout au bonheur du partage avec le public qui lui est un partenaire le temps suspendu d’un concert. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

Anne Anne Queffélec will seduce you with her blend of classical and convivial music, and bring you emotions you’ve never experienced before!

Zwischen klassischer Musik und geselliger Musik wird Anne Anne Queffélec Sie verführen und Ihnen Emotionen bescheren, die Sie noch nie zuvor erlebt haben!

Anne Queffélec vi sedurrà con la sua miscela di musica classica e convivialità, regalandovi emozioni mai provate prima!

Anne Queffélec le seducirá con su mezcla de música clásica y cordialidad, ¡y le proporcionará emociones nunca antes vividas!

