Concert Anne Régnier et Claude Collet Hautbois et piano Temple Protestant de La Rochelle La Rochelle

Concert Anne Régnier et Claude Collet Hautbois et piano

Temple Protestant de La Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Anne Régnier (Hautbois) et Claude Collet (piano)

English :

Anne Régnier (oboe) and Claude Collet (piano)

