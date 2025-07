Concert année 80 au Castel’Bar Le castel’bar Castelnau-Rivière-Basse

Le castel'bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Le Castel’Bar vous invite à une soirée années 80 avec Okto Music !!

Pour ceux qui le souhaitent, Castel’Bar sera ouvert à partir de 18h pour vous proposer une restauration avec La Roulotte de Gourmandine by Armandine.

Le castel’bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 48 08 castelbar65@gmail.com

English :

Castel’Bar invites you to an 80’s party with Okto Music !

For those who wish, Castel’Bar will be open from 6 p.m. to offer a catering service with La Roulotte de Gourmandine by Armandine.

German :

Die Castel’Bar lädt Sie zu einem 80er-Jahre-Abend mit Okto Music ein!!!

Für diejenigen, die es wünschen, wird Castel?Bar ab 18 Uhr geöffnet sein, um Ihnen ein Catering mit La Roulotte de Gourmandine by Armandine anzubieten.

Italiano :

Castel’Bar vi invita a una festa anni ’80 con Okto Music!

Per chi lo desidera, il Castel’Bar sarà aperto dalle 18.00 per servire cibo e bevande con La Roulotte de Gourmandine di Armandine.

Espanol :

¡Castel’Bar te invita a una fiesta de los 80 con Okto Music!

Para aquellos que lo deseen, Castel’Bar estará abierto a partir de las 18:00 para servir comida y bebida con La Roulotte de Gourmandine de Armandine.

