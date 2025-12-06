Concert Années 80 Domjevin

Concert Années 80

Église de Domjevin Domjevin Meurthe-et-Moselle

Prêts à replonger dans les Années 80? La MJC Domjevin-Blémerey vous donne rendez-vous le 6 décembre 2025 à 20h, à l’église Saint-Juvin de Domjevin, pour un concert plein de rythme et de bonne humeur grâce à la présence de l’Union Musique de Saint-Quirin ! Buvette et petite restauration sur place. Tarifs: 8€ adulte ; 5€ 11-18 ans ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Réservation en ligne sur Helloasso ou paiement sur place en espèces ou par chèque à l’odre de la MJC Domjevin Blemerey.Tout public

Église de Domjevin Domjevin 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 60 83 08 mjcdomjevin@gmail.com

English :

Ready to step back into the 80s? The MJC Domjevin-Blémerey invites you to join us on December 6, 2025 at 8pm, at the Saint-Juvin church in Domjevin, for a concert full of rhythm and good humor, thanks to the presence of the Union Musique de Saint-Quirin! Refreshments and snacks on site. Prices: 8? adults; 5? 11-18 year-olds; free for children under 10.

Book online at Helloasso or pay on site by cash or cheque made payable to MJC Domjevin Blemerey.

German :

Sind Sie bereit, sich in die 80er Jahre zurückversetzen zu lassen? Das MJC Domjevin-Blémerey lädt Sie am 6. Dezember 2025 um 20 Uhr in die Kirche Saint-Juvin in Domjevin ein, wo Sie dank der Union Musique de Saint-Quirin ein Konzert voller Rhythmus und guter Laune erleben werden! Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich. Eintrittspreise: 8? Erwachsene; 5? 11-18 Jahre; Kinder unter 10 Jahren sind frei.

Online-Reservierung auf Helloasso oder Bezahlung vor Ort in bar oder per Scheck an die MJC Domjevin Blemerey.

Italiano :

Pronti a fare un viaggio negli anni ’80? Il MJC Domjevin-Blémerey vi aspetta il 6 dicembre 2025 alle 20.00, nella chiesa di Saint-Juvin a Domjevin, per un concerto pieno di ritmo e di buon umore grazie alla presenza dell’Union Musique de Saint-Quirin! Rinfreschi e spuntini disponibili sul posto. Biglietti: 8? per gli adulti; 5? per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni; gratis per i bambini sotto i 10 anni.

Prenotazione online su Helloasso o pagamento in loco in contanti o con assegno intestato a MJC Domjevin Blemerey.

Espanol :

¿Listo para un viaje a los años 80? El MJC Domjevin-Blémerey le espera el 6 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas, en la iglesia Saint-Juvin de Domjevin, para un concierto lleno de ritmo y buen humor gracias a la presencia de la Union Musique de Saint-Quirin Refrescos y tentempiés disponibles in situ. Entradas: 8? para adultos; 5? para jóvenes de 11 a 18 años; gratis para menores de 10 años.

Reserva en línea en Helloasso o pago in situ en efectivo o con cheque a nombre de MJC Domjevin Blemerey.

