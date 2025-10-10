Concert années 80’s Espace Daniel Balavoine Bizanos
Concert années 80’s
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10
Concert Années 80’s animer par l’orchestre les Winners en interprétant les grands standards de ces années de libertés et de créativités musicales. .
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 45 60 bizanos.animation@gmail.com
