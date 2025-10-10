Concert années 80’s Espace Daniel Balavoine Bizanos

Concert années 80’s Espace Daniel Balavoine Bizanos vendredi 10 octobre 2025.

Concert années 80’s

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Concert Années 80’s animer par l’orchestre les Winners en interprétant les grands standards de ces années de libertés et de créativités musicales. .

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 45 60 bizanos.animation@gmail.com

English : Concert années 80’s

German : Concert années 80’s

Italiano :

Espanol : Concert années 80’s

L’événement Concert années 80’s Bizanos a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Pau