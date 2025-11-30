Concert Années Folles Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 30 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Concert Années Folles : DUO PIANO-VOIX ELSA LOVAT & LAURENT GENTY

Duo Elsa Lovat (voix) & Laurent Genty (piano)

_ » Il y a pour chaque période de la vie des mélodies qui chantent. On entend et on se souvient, d’une personne, d’un lieu, d’un événement. Les chansons comme des madeleines font surgir des souvenirs passés. Celles que vous allez entendre, ont été écrites pendant l’entre-deux-guerres. De la chanson réaliste en passant par la musique de film, chacune porte en elle un petit monde, une histoire à découvrir. Les mots sont ceux des poètes, Prévert, Francis Carco ou Jean Renoir, les mélodies tendres, celles de Charlie Chaplin ou de Kosma. L’inspiration nous vient des grandes interprètes de l’époque : Fréhel, Lucienne Delyle, Rina Ketty pour ne citer qu’elles. Un concert d’une heure pour que vivent au présent ces airs du passé ! « _

Le 30 novembre à 17h00 au 16 rue Papu à Rennes en salle Polyvalente

Billeterie : [https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/chansons-des-annees-folles](https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/chansons-des-annees-folles)

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27