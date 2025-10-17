Concert Annie Claude Deschênes + Yolande Bashing Les Trinitaires Metz

Concert Annie Claude Deschênes + Yolande Bashing Les Trinitaires Metz vendredi 17 octobre 2025.

Concert Annie Claude Deschênes + Yolande Bashing

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Avec son prochain EP Territoire à paraître à l’automne, Yolande Bashing poursuit son exploration d’une pop francophone aux accents techno, mêlant poésie désabusée et rythmiques électroniques. Cet EP dépeint un univers où les personnages évoluent dans un espace imaginaire un open space en pleine campagne, une plante verte dans un bureau, une entreprise où les employé·es expérimentent la vie sans réelle envie, simplement parce que c’est comme ça qu’on fait . Parmi eux, Yolande, figure emblématique de cette routine absurde. À travers des mantras punks et des mélodies entêtantes, Yolande Bashing nous invite à réfléchir sur le quotidien et la quête de sens dans un monde où l’absurde côtoie le banal.La multidisciplinarité est indissociable du processus créatif d’Annie-Claude Deschênes, qui continue sa perpétuelle quête personnelle d’unir musique et performance artistique en déformant les conventions préétablies du spectacle. Figure incontournable de la scène musicale indépendante montréalaise depuis presque vingt ans, elle s’est démarquée en tant que chanteuse, musicienne, autrice-compositrice-interprète et artiste visuelle au sein de Duchess Says et PyPy. Inspirée par la pop minimale et les pionniers de la musique électronique, c’est sous son propre nom qu’Annie-Claude Deschênes compte explorer et se réinventer, animée par un besoin constant de créer en dehors de sa zone de confort.Tout public

.

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

With her next EP, Territoire, due out this autumn, Yolande Bashing continues her exploration of techno-tinged French-language pop, blending disillusioned poetry with electronic rhythms. This EP depicts a universe where the characters evolve in an imaginary space: an open space in the countryside, a green plant in an office, a company where employees experience life without any real desire, simply because « that’s the way it’s done ». Among them is Yolande, the emblematic figure of this absurd routine. Through punk mantras and heady melodies, Yolande Bashing invites us to reflect on everyday life and the quest for meaning in a world where the absurd rubs shoulders with the banal.Multidisciplinarity is inseparable from the creative process of Annie-Claude Deschênes, who continues her perpetual personal quest to unite music and performance art by distorting the pre-established conventions of show business. A key figure on the Montreal independent music scene for almost twenty years, she has distinguished herself as a singer, musician, singer-songwriter and visual artist with Duchess Says and PyPy. Inspired by minimal pop and the pioneers of electronic music, Annie-Claude Deschênes intends to explore and reinvent herself under her own name, driven by a constant need to create outside her comfort zone.

German :

Mit ihrer nächsten EP Territoire, die im Herbst erscheinen wird, setzt Yolande Bashing ihre Erkundung einer französischsprachigen Popmusik mit Techno-Akzenten fort, die desillusionierte Poesie und elektronische Rhythmen miteinander verbindet. Die EP schildert eine Welt, in der sich die Figuren in einem imaginären Raum bewegen: ein Großraumbüro auf dem Land, eine Grünpflanze in einem Büro, ein Unternehmen, in dem die Angestellten das Leben ohne wirkliche Lust ausprobieren, einfach weil « es so gemacht wird ». Unter ihnen ist Yolande, die Symbolfigur dieser absurden Routine. Die Multidisziplinarität ist untrennbar mit dem kreativen Prozess von Annie-Claude Deschênes verbunden, die ihre persönliche Suche nach der Verbindung von Musik und künstlerischer Performance fortsetzt, indem sie die vorgegebenen Konventionen des Showgeschäfts verzerrt. Sie ist seit fast zwanzig Jahren eine feste Größe in der unabhängigen Musikszene Montreals und hat sich als Sängerin, Musikerin, Singer/Songwriterin und visuelle Künstlerin bei Duchess Says und PyPy hervorgetan. Inspiriert von Minimal Pop und den Pionieren der elektronischen Musik, plant Annie-Claude Deschênes unter ihrem eigenen Namen zu erforschen und sich neu zu erfinden, angetrieben von einem ständigen Bedürfnis, außerhalb ihrer Komfortzone zu kreieren.

Italiano :

Con il suo prossimo EP, Territoire, in uscita in autunno, Yolande Bashing continua la sua esplorazione del pop in lingua francese dalle tinte techno, mescolando poesia disillusa e ritmi elettronici. Questo EP ritrae un universo in cui i personaggi si evolvono in uno spazio immaginario: uno spazio aperto in campagna, una pianta verde in un ufficio, un’azienda in cui i dipendenti sperimentano la vita senza alcun desiderio reale, semplicemente perché « è così che facciamo ». Tra loro c’è Yolande, la figura emblematica di questa assurda routine. Attraverso mantra punk e melodie inebrianti, Yolande Bashing ci invita a riflettere sulla vita quotidiana e sulla ricerca di un senso in un mondo in cui l’assurdo si scontra con il banale.La multidisciplinarietà è inseparabile dal processo creativo di Annie-Claude Deschênes, che continua la sua perpetua ricerca personale di unire musica e performance art stravolgendo le convenzioni prestabilite dello show business. Figura chiave della scena musicale indipendente di Montreal da quasi vent’anni, ha lasciato il segno come cantante, musicista, cantautrice e artista visiva con Duchess Says e PyPy. Ispirata dal minimal pop e dai pionieri della musica elettronica, Annie-Claude Deschênes intende esplorare e reinventare se stessa con il proprio nome, spinta dal costante bisogno di creare al di fuori della propria zona di comfort.

Espanol :

Con su próximo EP, Territoire, que saldrá en otoño, Yolande Bashing prosigue su exploración del pop francófono teñido de tecno, mezclando poesía desilusionada con ritmos electrónicos. Este EP describe un universo en el que los personajes evolucionan en un espacio imaginario: un descampado en el campo, una planta verde en una oficina, una empresa donde los empleados experimentan la vida sin ningún deseo real, simplemente porque « así es como lo hacemos ». Entre ellos está Yolande, la figura emblemática de esta rutina absurda. A través de mantras punk y melodías embriagadoras, Yolande Bashing nos invita a reflexionar sobre la vida cotidiana y la búsqueda de sentido en un mundo donde lo absurdo se codea con lo banal.La multidisciplinariedad es inseparable del proceso creativo de Annie-Claude Deschênes, que prosigue su perpetua búsqueda personal de unir música y arte escénico distorsionando las convenciones preestablecidas del mundo del espectáculo. Figura clave de la escena musical independiente de Montreal desde hace casi veinte años, ha dejado su impronta como cantante, músico, cantautora y artista visual con Duchess Says y PyPy. Inspirada por el pop minimalista y los pioneros de la música electrónica, Annie-Claude Deschênes pretende explorar y reinventarse con su propio nombre, impulsada por una necesidad constante de crear fuera de su zona de confort.

L’événement Concert Annie Claude Deschênes + Yolande Bashing Metz a été mis à jour le 2025-09-22 par AGENCE INSPIRE METZ