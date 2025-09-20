Concert anniversaire – 50 ans de la fin de la guerre du Viêt Nam L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Concert anniversaire – 50 ans de la fin de la guerre du Viêt Nam L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz samedi 20 septembre 2025.

Concert anniversaire – 50 ans de la fin de la guerre du Viêt Nam Samedi 20 septembre, 20h00 L’Arsenal Jean-Marie Rausch Moselle

Ouverture des réservations le 20 août à 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Cinquante ans après la fin de la guerre du Viêt Nam, l’Harmonie municipale de Metz donne vie à Miss Saigon, la célèbre comédie musicale d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg, qui a ému plus de trente-huit millions de spectateurs à travers le monde. Son livret s’inspire de Madame Butterfly, l’opéra de Puccini.

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citemusicale-metz.fr/fr/programmation/saison-25-26/concert/harmonie-municipale-de-metz-6 »}] Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables.

Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence, et propose une programmation riche et diversifiée autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse.

Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et d’espaces de rencontre. Il est également en charge de deux bâtiments classés au titre des monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la chapelle des Templiers, datant respectivement des IVᵉ et XIIIᵉ siècles.

Cinquante ans après la fin de la guerre du Viêt Nam, l’Harmonie municipale de Metz donne vie à Miss Saigon, la célèbre comédie musicale d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg, qui a ému plus de à…

© Christophe Urbain