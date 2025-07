CONCERT ANNIVERSAIRE 59 ANS DE LA ROSÉE DU MATIN Nasbinals

Près de 60 ans après son inauguration, La Rosée du Matin renaît à travers un projet artistique et culturel, et accueillera bientôt le retour du groupe mythique BIJOU DAUGA, près de 50 ans après leur premier passage en 1977. En première partie, RONAN one man band blues.

OUVERTURE DES PORTES À 20H30

DÉBUT DU CONCERT À 21H00

FERMETURE DES PORTES À 1H00

TOUS PUBLICS

TARIF NORMAL 20€

TARIF RÉDUIT (adhérent.e ; moins de 25 ans) 18€

TARIF ENFANT (moins de 12ans) 10€

Billetterie sur place ou en ligne. .

La Rosée du Matin Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

