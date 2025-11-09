Concert anniversaire de la chorale FaSiLa Dordives
Venez fêter les 20 ans de la chorale FaSila de Dordives lors d’un concert suivi d’un cocktail ! Venez nombreux ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
FaSiLa choir anniversary concert
German :
Jubiläumskonzert des Chors FaSiLa
Italiano :
Concerto di anniversario del coro FaSiLa
Espanol :
Concierto de aniversario del coro FaSiLa
