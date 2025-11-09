Concert anniversaire de la chorale FaSiLa Dordives

Concert anniversaire de la chorale FaSiLa Dordives dimanche 9 novembre 2025.

Concert anniversaire de la chorale FaSiLa

Dordives Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Concert anniversaire de la chorale FaSiLa

Venez fêter les 20 ans de la chorale FaSila de Dordives lors d’un concert suivi d’un cocktail ! Venez nombreux ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

FaSiLa choir anniversary concert

German :

Jubiläumskonzert des Chors FaSiLa

Italiano :

Concerto di anniversario del coro FaSiLa

Espanol :

Concierto de aniversario del coro FaSiLa

L’événement Concert anniversaire de la chorale FaSiLa Dordives a été mis à jour le 2025-10-18 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS