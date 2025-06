Concert Anniversaire de l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne – Le Triangle Rennes 5 juillet 2025

Concert Anniversaire de l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne Le Triangle Rennes Samedi 5 juillet, 20h30 Tarif réduit 10 €, tarif normal 15 €, tarif soutien 25 €

https://www.helloasso.com/associations/orchestre-des-jeunes-de-haute-bretagne/evenements/concert-des-40-ans-de-l-ojhb

L’OJHB célèbre ses 40 ans le 5 juillet au Triangle à Rennes. Animations gratuites dès 16h30 (musique, danse). A 20h30, grand concert avec la participation de « Olli and the Bollywood Orchestra ».

En 2025, l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne fête ses 40 ans !

L’OJHB célébrera ces belles années de musique, de partage et de voyages lors d’un évènement consacré au thème de la routes des Indes et qui se tiendra le 5 juillet 2025 au Triangle à Rennes.

Des animations gratuites sont prévues dès 16h30 sous le préau du Triangle : musique, danse et autres surprises…

A 20h30, grand concert anniversaire dans la salle du Triangle avec la participation de « Olli and the Bollywood Orchestra ».

Lien billetterie :

[https://www.helloasso.com/associations/orchestre-des-jeunes-de-haute-bretagne/evenements/concert-des-40-ans-de-l-ojhb](https://www.helloasso.com/associations/orchestre-des-jeunes-de-haute-bretagne/evenements/concert-des-40-ans-de-l-ojhb)

Contact : 06 08 48 62 51, [infos.ojhb@gmail.com](mailto:infos.ojhb@gmail.com), [https://ojhb.fr/](https://ojhb.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T23:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/orchestre-des-jeunes-de-haute-bretagne/evenements/concert-des-40-ans-de-l-ojhb https://ojhb.fr/

Le Triangle boulevard de Yougoslavie Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine