Concert-anniversaire des 20 ans de l’OSVS ! Ex halle SNCF Saint-Savinien

Concert-anniversaire des 20 ans de l’OSVS !

Ex halle SNCF Auditorium du Pôle des Arts Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Jusqu’à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

2026-03-28

(Re)découvrez les œuvres qui ont accompagné l’OSVS depuis sa création en 2006. Une soirée festive pour célébrer la musique, remercier celles et ceux qui portent l’OSVS depuis 20 ans déjà, et présenter officiellement les 4 timbales tout juste acquises !

Ex halle SNCF Auditorium du Pôle des Arts Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 31 79 60 osvs.bureau@gmail.com

English :

(Re)discover the works that have accompanied the OSVS since its creation in 2006. A festive evening to celebrate music, thank those who have supported the OSVS for 20 years already, and officially present the 4 newly acquired timpani!

