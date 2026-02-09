Concert anniversaire des Fatals Picards CCM John Lennon Limoges

Concert anniversaire des Fatals Picards

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Les Fatals Picards fêtent le vingtième anniversaire de leur carrière lors d’un concert dans la cité limougeaude.

Réservations en ligne ou dans les billetteries classiques. .

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

