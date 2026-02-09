Concert anniversaire des Fatals Picards CCM John Lennon Limoges
Concert anniversaire des Fatals Picards
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Début : 2026-03-21
2026-03-21
Les Fatals Picards fêtent le vingtième anniversaire de leur carrière lors d’un concert dans la cité limougeaude.
Réservations en ligne ou dans les billetteries classiques. .
CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
