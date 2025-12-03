Concert Anniversaire El Camino

Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

El Camino souffle sa 10ème bougie au Zénith de Pau !

Pour célébrer 10 ans d’apprentissages et de partages, les 175 jeunes d’El Camino vous invitent à leur concert anniversaire. Créé en 2015 et porté par l’OPPB, El Camino offre à des jeunes issus majoritairement de zones d’éducation prioritaires aux cotés d’autres jeunes issus de quartiers plus favorisés un espace unique de mixité sociale, d’apprentissage collectif et d’épanouissement par la musique.

Pour ses 10 ans, l’orchestre vous propose un concert exceptionnel, de Verdi à Wagner, de Mozart à Morricone, jusqu’à l’élan fraternel de We Are the World, dans de magnifiquement arrangements signés Bruno Peterschmitt, sous la direction de Fayçal Karoui.

Chacun peut contribuer à faire grandir cette formidable aventure humaine en soutenant le fonds de dotation El Camino Social Club. .

Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

English : Concert Anniversaire El Camino

L’événement Concert Anniversaire El Camino Pau a été mis à jour le 2025-11-30 par OT Pau