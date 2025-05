Concert anniversaire – Église Notre-Dame de l’Assomption Gondreville, 18 mai 2025 15:30, Gondreville.

Meurthe-et-Moselle

Concert anniversaire Église Notre-Dame de l’Assomption Rue du Château des Princes Gondreville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 15:30:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

La chorale Chantemai de Toul fête cette année son 45ème anniversaire.

Premier concert à Gondreville avec la participation de trois chorales dont deux groupes de Gospel appartenant à l’école de musique de Pont-à-Mousson.

Entrée libreTout public

Église Notre-Dame de l’Assomption Rue du Château des Princes

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 59 55 41

English :

Toul’s Chantemai choir celebrates its 45th anniversary this year.

First concert in Gondreville with the participation of three choirs, including two Gospel groups from the Pont-à-Mousson music school.

Free admission

German :

Der Chor Chantemai aus Toul feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen.

Erstes Konzert in Gondreville mit der Teilnahme von drei Chören, darunter zwei Gospelgruppen, die der Musikschule von Pont-à-Mousson angehören.

Freier Eintritt

Italiano :

Il coro Chantemai di Toul festeggia quest’anno il suo 45° anniversario.

Il primo concerto a Gondreville vedrà la partecipazione di tre cori, tra cui due gruppi Gospel della scuola di musica di Pont-à-Mousson.

Ingresso libero

Espanol :

El coro Chantemai de Toul celebra este año su 45 aniversario.

El primer concierto en Gondreville contará con la participación de tres coros, entre ellos dos grupos de Gospel de la escuela de música de Pont-à-Mousson.

Entrada gratuita

