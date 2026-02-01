Concert Anniversaire György Kurtág a 100 ans ! Conservatoire Charles Munch Paris

Dans le cadre de l’année anniversaire des 100 ans de György Kurtág, le Département Piano et l’Ensemble Contemporain du conservatoire Charles Munch sont heureux de vous inviter au concert anniversaire réalisé dans le cadre des master-classes d’Arnaud Arbet autour de la musique de György Kurtág, compositeur majeur des 20ème et 21ème siècles.

Jalonné des enthousiasmants Játékok, ce concert vous plongera également au cœur de la musique vocale, musique de chambre et transcriptions pour piano, autant d’oeuvres pour évoquer l’univers riche du compositeur, à la fois simple et complexe, et dont la personnalité se reflète entièrement dans sa musique.

Un message direct, concret, palpable, qui englobe une multitude de références poétiques issues de tous les domaines artistiques, présents et passés.

Venez nombreux !

Venez assister à un concert dédié aux 100 ans de György Kurtág ainsi qu’à toutes ses œuvres !

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 21h45

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti 75011 Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



Afficher la carte du lieu Conservatoire Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

