Concert anniversaire Harmonie des Amuse-Gueules

Église Grignols Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’harmonie des Amuse-Gueules vous présente un concert événement à l’occasion des 20 ans de ses concerts de printemps.

A cette occasion, ce sont près de 80 musiciens qui interpréteront différents styles musicaux Musiques de Films, Classiques, Pasodobles, Variétés ect…, best of de ces 20 dernières années de concerts, sous la direction de Sébastien Lataste et Vincent Raimaut.

Entièrement au profit de l’école de musique. .

Église Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 48 58 84 lesamusegueulesgrignols@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert anniversaire Harmonie des Amuse-Gueules

L’événement Concert anniversaire Harmonie des Amuse-Gueules Grignols a été mis à jour le 2026-01-21 par La Gironde du Sud