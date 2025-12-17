Concert anniversaire Les 60 ans du 1er Festival Rock de Bretagne Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert anniversaire Les 60 ans du 1er Festival Rock de Bretagne

Rue Mstislav Rostropovitch Centre Culturel Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Les 60 ans du 1er Festival Rock de Bretagne . Concert Anniversaire 1966-2026 Hommage aux Guitar Heroes

Le premier festival rock de Bretagne s’est déroulé à Pont-l’Abbé. C’était il y a presque 60 ans, le 27 mars 1966. Pour fêter cet anniversaire, un grand concert sera programmé le samedi 26 mars au patronage laïque.

Programmation à venir. .

Rue Mstislav Rostropovitch Centre Culturel Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

