Nevoy

Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025

208 Rue des Artisans Nevoy Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025 Nevoy 30 et 31 mai

6 artistes de tous âges proposent 2h de spectacle en direct à la salle polyvalente de Nevoy.

Buvette sur place.

Ouverture des portes 1h à 1h30 avant chaque spectacle pour permettre de profiter de la restauration.

Le thème oppose les années 80-90 aux années 2020-2025, à travers un duel musical dynamique présenté en plusieurs tableaux. 10 .

208 Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 67 68 90 sionchantaitnevoy@gmail.com

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English :

Annual Concert: The 80s and 90s versus the 2020s and 2025s Nevoy May 30 and 31

L’événement Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025 Nevoy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN