Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025 Nevoy
Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025 Nevoy samedi 30 mai 2026.
Nevoy
Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025
208 Rue des Artisans Nevoy Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025 Nevoy 30 et 31 mai
6 artistes de tous âges proposent 2h de spectacle en direct à la salle polyvalente de Nevoy.
Buvette sur place.
Ouverture des portes 1h à 1h30 avant chaque spectacle pour permettre de profiter de la restauration.
Le thème oppose les années 80-90 aux années 2020-2025, à travers un duel musical dynamique présenté en plusieurs tableaux. 10 .
208 Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 67 68 90 sionchantaitnevoy@gmail.com
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English :
Annual Concert: The 80s and 90s versus the 2020s and 2025s Nevoy May 30 and 31
L’événement Concert Annuel Année 80-90 contre les années 2020-2025 Nevoy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN