Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle Place de la Mairie Quincampoix
Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle Place de la Mairie Quincampoix dimanche 14 juin 2026.
Quincampoix
Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle
Place de la Mairie Eglise de Quincampoix Quincampoix Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez profitez d’un concert à l’église de Quincampoix ce dimanche à 18h !
Le coeur Allegro va vous interpréter des balades du XVIIIème au XXème siècle.
Au profit de Habibi, une association d’aide aux réfugiés en Jordanie. .
Place de la Mairie Eglise de Quincampoix Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie contact@musicampoix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle
L’événement Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Quincampoix (Seine-Maritime)
- Apéro dinatoire à Quincampoix Quincampoix 19 juin 2026
- Portes ouvertes Quincampoix 27 juin 2026
- Soirée Accord Mets et Vins De la robe au bouquet Au Goût du Vrai Quincampoix 3 juillet 2026
- Quincamp’Fest 2026 Quincampoix 5 septembre 2026
- Salon du bien-être et de l’artisanat Salle Communale Quincampoix 7 novembre 2026