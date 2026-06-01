Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle Place de la Mairie Quincampoix dimanche 14 juin 2026.

Quincampoix

Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle

Place de la Mairie Eglise de Quincampoix Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez profitez d’un concert à l’église de Quincampoix ce dimanche à 18h !

Le coeur Allegro va vous interpréter des balades du XVIIIème au XXème siècle.

Au profit de Habibi, une association d’aide aux réfugiés en Jordanie. .

Place de la Mairie Eglise de Quincampoix Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie contact@musicampoix.fr

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English : Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle

L’événement Concert annuel Balade du XVIIIème au XXème siècle Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin