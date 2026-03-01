Concert annuel Chorale Grain d’Phonie

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert annuel de la chorale grain d’phonie. Registre varié.

Avec la participation de pianistes, de djembe, d’accordéons

Ne manquez pas le concert annuel de la chorale Grain d’Phonie.

Un programme riche et varié, porté par des voix passionnées et accompagné de pianistes, de djembé et d’accordéons.

Un moment musical convivial à partager. 0 .

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Annual concert by the grain d?phonie choir. Varied register.

With the participation of pianists, djembe and accordion players

L’événement Concert annuel Chorale Grain d’Phonie Ostheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr