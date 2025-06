Concert annuel Chorale « L’air de rien » Place de l’Eglise Jaillans 27 juin 2025 07:00

Drôme

Concert annuel Chorale « L'air de rien » Place de l'Eglise Eglise Sainte-Marie Jaillans Drôme

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre belle église pour partager cette pause musicale.

Place de l’Eglise Eglise Sainte-Marie

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 94 42 70 dominique.lucie.michel@gmail.com

English :

We look forward to welcoming you to our beautiful church for a musical break.

German :

Es ist uns eine große Freude, Sie in unserer schönen Kirche zu begrüßen, um diese musikalische Pause zu teilen.

Italiano :

Non vediamo l’ora di accogliervi nella nostra bella chiesa per una pausa musicale.

Espanol :

Esperamos darle la bienvenida a nuestra hermosa iglesia para un descanso musical.

