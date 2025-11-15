Concert annuel Concert de musique Alsatia Ostheim

Rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-15 20:15:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

2025-11-15

Laissez-vous aller à la chansonnette à l’occasion du concert annuel de la société de musique Alsatia !

Rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 91 46 b.kempf@orange.fr

English :

Let your hair down at the Alsatia music society’s annual concert!

German :

Lassen Sie sich beim Jahreskonzert der Musikgesellschaft Alsatia zum Chansonette hinreißen!

Italiano :

Lasciatevi andare al concerto annuale della società musicale di Alsazia!

Espanol :

Suéltese la melena en el concierto anual de la sociedad musical Alsatia

