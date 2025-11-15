Concert annuel Concert de musique Alsatia Ostheim
Rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 20:15:00
fin : 2025-11-15 22:30:00
2025-11-15
Laissez-vous aller à la chansonnette à l’occasion du concert annuel de la société de musique Alsatia !
Rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 91 46 b.kempf@orange.fr
English :
Let your hair down at the Alsatia music society’s annual concert!
German :
Lassen Sie sich beim Jahreskonzert der Musikgesellschaft Alsatia zum Chansonette hinreißen!
Italiano :
Lasciatevi andare al concerto annuale della società musicale di Alsazia!
Espanol :
Suéltese la melena en el concierto anual de la sociedad musical Alsatia
