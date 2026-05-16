Concert annuel de l’Association du Patrimoine de Lorouër-Pays de Lucé Saint-Vincent-du-Lorouër
Concert annuel de l’Association du Patrimoine de Lorouër-Pays de Lucé Saint-Vincent-du-Lorouër samedi 6 juin 2026.
Saint-Vincent-du-Lorouër
Concert annuel de l’Association du Patrimoine de Lorouër-Pays de Lucé
Eglise de Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër Sarthe
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
concert avec le quartet Nayan Samba Jazz, avec la chanteuse brésilienne Nayan Pereira , centré sur la musique de la bossa-nova et de la samba.
Ce quartet de musique latino-américaine vous entraînera dans les rtymes soutenus et colorés des grands succés de la bossa-nova, de la samba , teintés d’une approche jazzy, mis en évidence notamment par les grands musiciens de jazz américains et brésiliens (Stan Getz, Calos Jobim, Chico Buarte…). .
Eglise de Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 67 72 88
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English :
concert with the Nayan Samba Jazz quartet, featuring Brazilian singer Nayan Pereira, focusing on bossa nova and samba music.
L’événement Concert annuel de l’Association du Patrimoine de Lorouër-Pays de Lucé Saint-Vincent-du-Lorouër a été mis à jour le 2026-05-16 par CDT72