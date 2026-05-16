Saint-Vincent-du-Lorouër

Concert annuel de l’Association du Patrimoine de Lorouër-Pays de Lucé

Eglise de Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

concert avec le quartet Nayan Samba Jazz, avec la chanteuse brésilienne Nayan Pereira , centré sur la musique de la bossa-nova et de la samba.

Ce quartet de musique latino-américaine vous entraînera dans les rtymes soutenus et colorés des grands succés de la bossa-nova, de la samba , teintés d’une approche jazzy, mis en évidence notamment par les grands musiciens de jazz américains et brésiliens (Stan Getz, Calos Jobim, Chico Buarte…). .

Eglise de Saint-Vincent du Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 67 72 88

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English :

concert with the Nayan Samba Jazz quartet, featuring Brazilian singer Nayan Pereira, focusing on bossa nova and samba music.

L’événement Concert annuel de l’Association du Patrimoine de Lorouër-Pays de Lucé Saint-Vincent-du-Lorouër a été mis à jour le 2026-05-16 par CDT72