Concert annuel de l’Ecole de Musique de Ruelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Théâtre Jean Ferrat Place du champs de mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Concert donné par les groupes instrumentaux formés par les élèves et dirigés par les professeurs.
Théâtre Jean Ferrat Place du champs de mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
Concert given by instrumental groups formed by students and directed by teachers.
