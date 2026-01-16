Concert annuel de l’Ecole de Musique de Ruelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Concert annuel de l’Ecole de Musique de Ruelle

Théâtre Jean Ferrat Place du champs de mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Concert donné par les groupes instrumentaux formés par les élèves et dirigés par les professeurs.

.

Théâtre Jean Ferrat Place du champs de mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert given by instrumental groups formed by students and directed by teachers.

L’événement Concert annuel de l’Ecole de Musique de Ruelle Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême