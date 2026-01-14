Concert annuel de l’Harmonie Vogesia

4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 20:30:00

2026-03-14

Sous la baguette bien rodée de leur chef Pascal Lacom, les musiciens de la Vogésia partageront avec leur public un grand moment de musique, d’émotions, et de surprises !

A quelques jours du printemps, l’harmonie VOGESIA offre un concert exceptionnel dans la salle de l’espace culturel du Parc. 0 .

4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 09 54 vogesia@online.fr

English :

Under the well-honed baton of their conductor Pascal Lacom, the musicians of La Vogésia will share with their audience a great moment of music, emotions and surprises!

L’événement Concert annuel de l’Harmonie Vogesia Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr