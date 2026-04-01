Concert annuel de l’Orchestre de Pont de Vaux Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux
Concert annuel de l’Orchestre de Pont de Vaux Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux samedi 18 avril 2026.
Pont-de-Vaux
Concert annuel de l’Orchestre de Pont de Vaux
Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Pour cette édition, nous aurons la joie d’accueillir en 2ème partie la Philharmonie de Belleville-sur-Saône, avec laquelle nous partagerons la scène pour une soirée musicale riche en énergie et en émotions.
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Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 85 37 08 peigneaude@free.fr
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English : Pont de Vaux Orchestra’s annual concert
For this edition, we’re delighted to welcome the Philharmonie de Belleville-sur-Saône as 2nd part, with whom we’ll be sharing the stage for an evening of musical energy and emotion.
L’événement Concert annuel de l’Orchestre de Pont de Vaux Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux