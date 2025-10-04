Concert annuel du Dutt »Zik Brass Duttlenheim

Concert annuel du Dutt »Zik Brass Duttlenheim samedi 4 octobre 2025.

Concert annuel du Dutt »Zik Brass

13 rue du Stade Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 23:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Entrez dans le répertoire varié de cet ensemble de cuivres variété internationale, Bloosmusik,…

Les membres du Dutt » Zik Brass ainsi que leur chef Frédéric Schweitz ont le plaisir de vous inviter à leur concert annuel. Suite au succès des précédantes éditions, l’ensemble de cuivres aura le plaisir de vous présenter son nouveau programme, toujours porté vers des morceaux de variété internationale et de Bloosmusik.

Buvette et petite restauration sur place. .

13 rue du Stade Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 96 69 90 noel.grauss@gmail.com

English :

Enter the varied repertoire of this brass ensemble: international variety, Bloosmusik,…

German :

Treten Sie ein in das vielfältige Repertoire dieses Blechbläserensembles: internationale Vielfalt, Bloosmusik,…

Italiano :

Entrate nel variegato repertorio di questo ensemble di ottoni: varietà internazionale, Bloosmusik,…

Espanol :

Adéntrese en el variado repertorio de este conjunto de metales: variedad internacional, Bloosmusik,…

L’événement Concert annuel du Dutt »Zik Brass Duttlenheim a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig