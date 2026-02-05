Concert annuel Gerstheim

Concert annuel

17 rue du Gal. de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin

Début : Lundi 2026-03-09 15:00:00

fin : 2026-03-09

2026-03-09

Concert annuel sous la direction de Mathieu Offner qui sera son 20ème et dernier concert

Cette année, nous célébrons un événement exceptionnel les 20 ans de direction artistique de Mathieu Offner au sein de notre harmonie. Une longue période durant laquelle il a su guider notre orchestre avec passion, rigueur et un immense talent.

Ce concert marquera également un moment particulier puisqu’il s’agira du dernier concert sous sa direction. Ca sera un instant unique en sa compagnie et en celle de tous les membres de l’orchestre qui, ensemble, offriront un programme riche en émotions musicales.

Buvette et petite restauration .

17 rue du Gal. de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 43 93 40 concorde.gerstheim@gmail.com

Annual concert under the direction of Mathieu Offner, which will be his 20th and final concert

