Concert annuel Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard

Concert annuel Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard samedi 13 décembre 2025.

Concert annuel

Début : 2025-12-13 20:00:00
Organisé par l’Orchestre d’Harmonie de La Ferté-Bernard   .

Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire  

