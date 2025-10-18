Concert annuel Musique Municipale de Bruyères Salle des Fêtes Bruyères

Concert annuel Musique Municipale de Bruyères Salle des Fêtes Bruyères samedi 18 octobre 2025.

Concert annuel Musique Municipale de Bruyères

Salle des Fêtes Place Jean Jaurès Bruyères Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Forte de ses 30 musiciens, la Musique Municipale de Bruyères offre un concert exceptionnel à l’occasion de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens.

Sous la direction de Julien CLAUDEL, les musiciens, tous amateurs, offriront un concert varié passant de la musique de film, aux marches militaires. Le tout dans la bonne ambiance de la salle des fêtes de Bruyères !Tout public

Salle des Fêtes Place Jean Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est musique-municipale-bruyeres@sfr.fr

English :

With its 30 musicians, the Musique Municipale de Bruyères offers an exceptional concert on the occasion of Sainte-Cécile, patron saint of musicians.

Under the direction of Julien CLAUDEL, the musicians, all amateurs, will offer a varied concert ranging from film music to military marches. And all in the great atmosphere of the Bruyères village hall!

German :

Die 30-köpfige Stadtmusik von Bruyères bietet anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilie, der Schutzpatronin der Musiker, ein außergewöhnliches Konzert.

Unter der Leitung von Julien CLAUDEL werden die Musiker, allesamt Amateure, ein abwechslungsreiches Konzert bieten, das von Filmmusik bis hin zu Militärmärschen reicht. Das alles in der guten Atmosphäre des Festsaals von Bruyères!

Italiano :

Con i suoi 30 musicisti, la Banda Municipale di Bruyères propone un concerto eccezionale in occasione di Sainte-Cécile, patrona dei musicisti.

Diretti da Julien CLAUDEL, i musicisti, tutti dilettanti, offriranno un concerto vario che spazia dalla musica da film alle marce militari. Il tutto in una grande atmosfera nella sala del villaggio di Bruyères!

Espanol :

Con sus 30 músicos, la Banda Municipal de Bruyères ofrece un concierto excepcional con motivo de Sainte-Cécile, patrona de los músicos.

Dirigidos por Julien CLAUDEL, los músicos, todos ellos aficionados, ofrecerán un concierto variado que va de la música de cine a las marchas militares. Todo ello en un gran ambiente en la sala de fiestas de Bruyères

