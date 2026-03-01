Concert annuel Obenheim

Concert annuel

rue du Ried Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert de musique classique, rock, pop, jazz…pour toutes les oreilles !

L’union fait le son! L’harmonie d’Obenheim et l’harmonie de Giromagny se rassemblent pour vous faire vibrer.

Sous la direction de Gauthier Muth et Florian Bass Spenle. .

rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 36 34 harmonie.obenheim@gmail.com

English :

Concert of classical music, rock, pop, jazz…for all ears!

