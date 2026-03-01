Concert annuel Obenheim
Concert annuel Obenheim samedi 28 mars 2026.
Concert annuel
rue du Ried Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert de musique classique, rock, pop, jazz…pour toutes les oreilles !
L’union fait le son! L’harmonie d’Obenheim et l’harmonie de Giromagny se rassemblent pour vous faire vibrer.
Sous la direction de Gauthier Muth et Florian Bass Spenle. .
rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 36 34 harmonie.obenheim@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert of classical music, rock, pop, jazz…for all ears!
L’événement Concert annuel Obenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried