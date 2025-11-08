Concert annuel Schœnau

Concert annuel Schœnau samedi 8 novembre 2025.

rue du Canal Schœnau Bas-Rhin

Samedi 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Concert annuel avec un répertoire varié. L’harmonie de Boofzheim viendra en 2de partie. Boissons et petite restauration.

Au programme de la bonne humeur, des cuivres rutilants, des percussions endiablées et quelques fausses notes… mais uniquement pour faire sourire le public.

Et parce qu’une bonne soirée mérite une belle deuxième partie, nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis de l’Harmonie de Boofzheim, pour prolonger la fête en musique !

Alors, venez nombreux applaudir, taper du pied, fredonner… ou simplement profiter d’un moment chaleureux et musical .

rue du Canal Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 54 32 64 musique.schoenau@orange.fr

English :

Annual concert with a varied repertoire. The Boofzheim wind band will perform in the 2nd half. Drinks and snacks available.

German :

Jahreskonzert mit einem abwechslungsreichen Repertoire. Die Harmonie von Boofzheim wird im 2. Teil auftreten. Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Concerto annuale con un repertorio vario. La banda di fiati di Boofzheim si esibirà nel secondo tempo. Sono disponibili bevande e spuntini.

Espanol :

Concierto anual con un repertorio variado. La banda de viento de Boofzheim actuará en la 2ª parte. Bebidas y aperitivos disponibles.

