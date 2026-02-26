Informations pratiques

Schœnau

Concert annuel

rue du Canal Schœnau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Concert annuel avec un répertoire varié. L’harmonie de Boofzheim viendra en 2de partie. Boissons et petite restauration.

Au programme de la bonne humeur, des cuivres rutilants, des percussions endiablées et quelques fausses notes… mais uniquement pour faire sourire le public.

Et parce qu’une bonne soirée mérite une belle deuxième partie, nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis de l’Harmonie de Boofzheim, pour prolonger la fête en musique !

Alors, venez nombreux applaudir, taper du pied, fredonner… ou simplement profiter d’un moment chaleureux et musical .

rue du Canal Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 54 32 64 musique.schoenau@orange.fr

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English :

Annual concert with a varied repertoire. The Boofzheim wind band will perform in the 2nd half. Drinks and snacks available.

L’événement Concert annuel Schœnau a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Grand Ried