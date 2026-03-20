Concert Anouck Genthon Azel Mulhouse
Concert Anouck Genthon Azel Mulhouse jeudi 9 avril 2026.
Concert Anouck Genthon Azel
12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 13:00:00
fin : 2026-04-09 13:45:00
Date(s) :
2026-04-09
Dans le cadre de Irrlicht , Météo présente Azel , solo de violon acoustique de Anouck Genthon, lors d’un concert d’environ 35 minutes au Temple Saint-Étienne sur la pause déjeuner. Un travail à la subtilité et à la délicatesse merveilleusement captivante, que la musicienne a muri à l’occasion de plusieurs séjours auprès des Touareg au Niger. .
12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 mathieu.schoenahl@festival-meteo.fr
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English :
L’événement Concert Anouck Genthon Azel Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace