Concert Anouck Genthon Azel

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 13:00:00

fin : 2026-04-09 13:45:00

Date(s) :

2026-04-09

Dans le cadre de Irrlicht , Météo présente Azel , solo de violon acoustique de Anouck Genthon, lors d’un concert d’environ 35 minutes au Temple Saint-Étienne sur la pause déjeuner. Un travail à la subtilité et à la délicatesse merveilleusement captivante, que la musicienne a muri à l’occasion de plusieurs séjours auprès des Touareg au Niger. .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 mathieu.schoenahl@festival-meteo.fr

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English :

L’événement Concert Anouck Genthon Azel Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace