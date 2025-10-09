CONCERT ANOUK (VOIX ET PERCUSSIONS) Sète
Quai des Moulins Sète Hérault
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Ce trio de musiciennes (voix et percussions) qui s’inscrit dans une esthétique hybride entre polyphonie vocale traditionnelle et musiques actuelles propose une sortie de sa résidence au conservatoire.
Ce trio de musiciennes (voix et percussions) qui s'inscrit dans une esthétique hybride entre polyphonie vocale traditionnelle et musiques actuelles propose une sortie de sa résidence au conservatoire.En partenariat avec le +Silo+.Entrée libre Renseignements 04 67 18 70 83 .
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 18 70 83
English :
This trio of female musicians (vocals and percussion), whose aesthetic is a hybrid of traditional vocal polyphony and contemporary music, offers an outing from their residency at the Conservatoire.
German :
Dieses Trio von Musikerinnen (Stimme und Perkussion), das sich einer hybriden Ästhetik zwischen traditioneller Vokalpolyphonie und aktueller Musik verschrieben hat, bietet einen Auszug aus seiner Residenz am Konservatorium.
Italiano :
Questo trio di musiciste (voce e percussioni), la cui estetica ibrida combina la polifonia vocale tradizionale e la musica contemporanea, presenterà un’uscita dalla sua residenza al Conservatorio.
Espanol :
Este trío de mujeres músicas (voz y percusión), cuya estética híbrida combina la polifonía vocal tradicional y la música contemporánea, presentará una salida de su residencia en el Conservatorio.
