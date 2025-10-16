Concert Antes & Madzes TARBES Tarbes

Concert Antes & Madzes

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Antes & Madzes, duo rap originaire de l’Aveyron, bousculent les clichés de la province avec une plume incisive, imagée et pleine d’autodérision. Après des débuts remarqués scènes avec Bigflo & Oli, tremplins remportés, deux premiers EP ils reviennent avec Bienvenue chez nous, un projet plus frontal, mêlant rock, électro, pop et groove.

Infos & billetterie sur le site internet de la Gespe (voir bloc Coordonnées)

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TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98 contact@lagespe.com

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English :

Antes & Madzes, a rap duo from the Aveyron region of France, shake up provincial clichés with their incisive, colorful and self-deprecating writing. After a remarkable debut performing with Bigflo & Oli, winning springboards and two first EPs they are back with Bienvenue chez nous, a more frontal project, mixing rock, electro, pop and groove.

Info & tickets on the Gespe website (see contact details)

L’événement Concert Antes & Madzes Tarbes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de Tarbes|CDT65