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Concert | Anthony Harty La Bull Serres-et-Montguyard

Concert | Anthony Harty La Bull Serres-et-Montguyard

Concert | Anthony Harty La Bull Serres-et-Montguyard jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
La Bull
Adresse
121 Rue des 2 Cèdres
Ville
24500 Serres-et-Montguyard
Département
Dordogne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Serres-et-Montguyard

Concert | Anthony Harty

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez vivre une soirée exceptionnelle en compagnie d’Anthony Harty, artiste récompensé aux Grammy Awards et fort de plus de 40 ans de carrière internationale.
Une soirée de prestige à ne pas manquer pour tous les amoureux de la musique live.

Restauration et bar sur place (ouverture du bar à 17h).

Réservation fortement conseillée.   .

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87 

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English : Concert | Anthony Harty

L’événement Concert | Anthony Harty Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides